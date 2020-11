1 / 9

Best Upcoming Smartphones in india soon स्मार्टफोन मार्केट में जबरदस्त कॉम्पिटिशन है. हर रेंज में लगातार नए फोन आ रहे हैं. अगले कुछ दिनों में भारतीय बाजार में कई नए फोन एंट्री करने वाले हैं. इनमें Vivo V20 Pro 5G से लेकर Moto G 5G, Moto G9 Power और Nokia 3.4 जैसे स्मार्टफोन शामिल हैं. ये फोन अलगअलग रेज में आएंगे. आइए आपको इंडियन मार्केट में जल्द लॉन्च होने वाले 4 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में बताते हैं.