कनाडा: दूर बैठकर 'ब्लैक गोल्ड' से खेल रहा दांव
कनाडा युद्ध के मैदान से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन अमेरिका जैसे बड़े खरीदार की मजबूरी से फायदा उठा रहा है. ऑयल सैंड्स के विशाल भंडार के कारण कनाडा से पाइपलाइन के जरिए सुरक्षित तेल सप्लाई संभव है. मिडिल ईस्ट संकट बढ़ने पर अमेरिका ने कनाडा पर ज्यादा निर्भरता बढ़ाई है, और भारत-चीन जैसे देश भी अब यहां देख रहे हैं. मार्च 2026 की रिपोर्ट्स बताती हैं कि कनाडाई तेल कंपनियां (जैसे कनाडियन नेचुरल रिसोर्सेज) अपने अनुमानों से ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं, कुछ मामलों में 18% से अधिक उछाल. कनाडा ने उत्पादन बढ़ाने की योजना भी बनाई है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल रहा है.