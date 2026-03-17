यूक्रेन: खंडहरों से उभरी 'ड्रोन सुपरपावर'

यूक्रेन खुद युद्ध की मार झेल रहा है, लेकिन उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी अब वैश्विक डिमांड में है. कम बजट में घातक ड्रोन बनाने की क्षमता ने उसे मजबूत बनाया है. अब वह सालाना लाखों ड्रोन बना रहा है और निर्यात शुरू कर चुका है. 2026 में यूक्रेन यूरोप में कई हथियार निर्यात केंद्र खोल रहा है, और मिडिल ईस्ट के देश उसके इंटरसेप्टर ड्रोन के दीवाने हैं, ये दुश्मन ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर देते हैं. यूक्रेन की रक्षा निर्यात से अरबों डॉलर की कमाई की संभावना है. ये देश युद्ध की आग से दूर रहकर भी मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि दुनिया संकट से जूझ रही है. वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऐसे 'विनर्स' हमेशा मिलते हैं.