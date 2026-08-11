इशिता शुक्ला

शुभंकर शुक्ला के साथ बातचीत में रवि किशन ने अपनी बेटी इशिता एक एनसीसी कैडेट हैं और सेना ज्वॉइन करना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने पापा रवि किशन से परमिशन भी ले ली है. शुभंकर शुक्ला के साथ बातचीत में रवि किशन ने अपनी बेटी इशिता की पसंद के बारे में बात की थी जब उनसे पूछा गया कि आमतौर पर नेता और एक्टर अपने बच्चों को सेना में नहीं भेजते, लेकिन आपकी बेटी अग्निवीर बन गई, तो उन्होंने जवाब दिया, 'सच कहूं तो, मैं उसे भेजना नहीं चाहता था लेकिन यह फैसला उसी का था.'