Edited by: Shilpi Singh | Updated: Aug 11, 2026, 10:33 AM
Ravi kishan
रवि किशन के चार बच्चे हैं, जिसमें से एक बेटा और तीन बेटियां और एक्टर इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि उनके बेटियां अपना सपना पूरा करें औऱ इसी वजह से उनकी तीनों बेटियां अलग-अलग फिल्ड में अपना नाम कमा रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन से बेटी क्या करती है और किस क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं.
जैसा नाम वैसा काम रवि किशन से मिलता जुलता ही उनकी बेटी का नाम है रीवा और वो भी पिता की तरह एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहती है. 2020 में फिल्म 'सब कुशल मंगल' से बॉलीवुड डेब्यू किया था और वो एक म्यूजिक वीडियो में भी काम कर चुकी हैं. हालांकि उन्हें अभी तक सफलता की तलाश है.
शुभंकर शुक्ला के साथ बातचीत में रवि किशन ने अपनी बेटी इशिता एक एनसीसी कैडेट हैं और सेना ज्वॉइन करना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने पापा रवि किशन से परमिशन भी ले ली है. शुभंकर शुक्ला के साथ बातचीत में रवि किशन ने अपनी बेटी इशिता की पसंद के बारे में बात की थी जब उनसे पूछा गया कि आमतौर पर नेता और एक्टर अपने बच्चों को सेना में नहीं भेजते, लेकिन आपकी बेटी अग्निवीर बन गई, तो उन्होंने जवाब दिया, 'सच कहूं तो, मैं उसे भेजना नहीं चाहता था लेकिन यह फैसला उसी का था.'
इशिता, अक्सर अपनी NCC ट्रेनिंग की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती हैं और उन्होंने दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लिया था और सोशल मीडिया के ज़रिए अपने फ़ॉलोअर्स के साथ उस मौके की झलक भी शेयर की थी. कई फ़ैन्स उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जब वह अपनी ट्रेनिंग पूरी करके भारतीय सेना में शामिल होंगी.
Tanishka shukla
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