Bhojpuri Actress Monalisa latest Video in Durga Avatar user says you are daayan भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा का नया वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्ट्रेस दुर्गा के अवतार में नज़र आ रही हैं. इसे शेयर करते हुए मोनालिसा ने लिखा मां दुर्गा इस कोरोना असुर का नाश करें. इस वीडियो कुछ ही घंटों में हजारों लोग देख चुके हैं. हालांकि कुछ यूजर ने उनके इस लुक की तारीफ की है वहीं कुछ ने मजाक भी उड़ाया है. एक यूजर ने लिखा क्या तुम भूल गईं तुम डायन हो. बता दें इसके आलावा मोनालिसा ने अपने पति विक्रांत के साथ लाल रंग की साड़ी में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उन्होंने मांग टीका और लाल रंग की बिंदी भी लगाई है वहीं विक्रांत सिंह राजपूत सिल्वर कलर का कुर्ता पहने नज़र आए हैं.