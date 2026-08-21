पावन सिंह के भाई

आपको बता दें पवन सिंह हमेशा से ही करियर की मजबूत नींव के लिए इसका सारा श्रेय अपने चाचा को दिया करते हैं. आपको बता दें बातचीत के दौरान उन्होने पावन सिंह के भाई गुड्डू सिंह से मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि पवन सिंह किसी कार्यक्रम के लिए या जिले के दौरे पर होते हैं, तो वे अपने परिवार के घर जरूर आते हैं और यही नहीं सभी से काफी अच्छे से भी मिलते हैं. काम के सिलसिले में मुंबई में काफी समय रहते हैं, लेकिन यहां आते ही वो सभी लोगों से अच्छे से मिलते हैं. यही बात उनकी सभी लोगों को खूब पसंद आती है.