झारखंड की जमीन से मिला खजाना

भारत को झारखंड की धरती से ऐसा खजाना मिला है जो ना सिर्फ देश के विकास में अहम योदगान दे सकता है, बल्कि दुश्मन देशों को बहुत परेशान भी कर सकता है. दरअसल भारत सरकार को पूर्वी सिंहभूम जिले के खदांडुंगरी-सुंगरी ब्लॉक में यूरेनियम के नए भंडार का पता चला है. यूरेनियम को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण खनिजों में गिना जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा उत्पादन में होता है. इस खोज को झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह भंडार भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकता है.