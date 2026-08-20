किस टॉपिक पर बनाने होंगे रील्स?

इस योजना की सबसे अहम बात यह है कि सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो वायरल हो जाने भर से सरकार की ओर से पैसे नहीं मिलेंगे. इसके लिए कई शर्तें पूरी करनी होंगी. कंटेंट, उसकी क्वालिटी, सरकारी योजनाओं से उसका संबंध और व्यूज की आधिकारिक पुष्टि जैसे मानकों को ध्यान में रखा जाएगा. अगर कोई क्रिएटर सामान्य मनोरंजन, डांस, कॉमेडी या निजी विषयों पर वीडियो बनाता है और उसे लाखों व्यूज मिल जाते हैं, तो सिर्फ उन व्यूज के आधार पर उसे इस सरकारी पैसा नहीं मिलेगा. आपका रील्स जनहितकारी कार्यक्रमों से जुड़ा होना जरूरी होगा.