लद्दाख कहां है यहां कैसे पहुंच सकते हैं?

लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो देश के सबसे उत्तरी हिस्से में स्थित है. इसके पूर्व में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा लगती है. इसकी राजधानी लेह (Leh) है. यहां की ऊंचाई 11,000 से 18,000 फीट तक है, इसलिए इसे 'लैंड ऑफ हाई पासेस' भी कहा जाता है. दिल्ली से लेह की सीधी फ्लाइट चलती है, जो 1.5 घंटे में लेह पहुंचाती है. इसके अलावा चंडीगढ़, श्रीनगर और जम्मू से रेगुलर फ्लाइट मिल जाएंगी. मनाली-लेह रूट (लगभग 470 किमी) और श्रीनगर-लेह रूट (लगभग 420 किमी) 2 रूट भी हैं. बाइक ट्रिप और रोड ट्रिप के शौकीनों में यह रूट काफी लोकप्रिय है.