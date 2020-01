1 / 14

इन दिनों पूरा सोशल मीडिया न्यू ईयर की पार्टी की खबरों से भरा हुआ है. बॉलीवड में न्यू ईयर का सेलीब्रेशन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है. अब बालीवुड की हॉट अदाकारा बिपाशा बसु ने करण ग्रोवर के साथ फोटो पोस्ट करके तहलका मचा दिया है. हाल ही में मालदीव में मस्ती करते हुए दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. अपनी फोटोज को शेयर करते हुए बिप्स ने लिखा “Picture perfect… We are in heaven. आपको बता दें कि करण ने बिपाशा से 2016 में शादी की थी. बिपाशा की यह पहली शादी है जबकि करण ग्रोवर की यह तीसरी शादी थी. बिपाशा और करण के बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. बिपाशा ने एक इंटरव्यू के दौरान करण की तारीफ करते हुए कहा था कि वे एक परफेक्ट पति हैं. वह अपने जीवन में जैसे पॉर्टनर की तलाश कर रही थी करण के मिलने के बाद उनकी वह तलाश खत्म हो गई है. उन्होंने कहा था कि ‘वो बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल हैं. उन्हें हमेशा पता चल जाता है कि कब मेरा मूड कैसा है. अगर मैं गुस्से में या अपसेट होती हूं तो वो हमेशा मुझे हंसाते हैं. आज के समय में आपको ऐसे इंसान नहीं मिलते.