Bipasha Basu hot pics in monokini celebrates Karan Singh Grovers birthday in Maldives see romantic pics बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बासु अपने पति करण सिंह ग्रोवर के साथ मालदीव में हबी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. वहां से उन्होंने कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं. Monokini में बिपाशा का हॉट अंदाज देखने वाला है. इन तस्वीरों पर उनके फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. दोनों की बॉन्डिंग देखने वाली है. एक इंटरव्यू में बिपाशा ने बताया था कि करण भी उनके लिए करवाचौथ का व्रत रखते हैं. बता दें Karan Singh Grover एक मॉडल रहे हैं. उन्होंने कुछ टेलीविजन सीरियल्स जैसे Dill Mill Gayye और Qubool Hai में काम किया है. उन्होंने फिल्म Alone और Hate Story 3 में भी काम किया है. Karan Singh Grover की बिपाशा बसु के साथ यह तीसरी शादी है. देखिए Bipasha Basu and Karan Singh Grover की hot pics