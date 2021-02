1 / 14

Bipasha Basu in Bikini romantic photos with hubby karan singh grover in maldives new sizzling pics viral बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बासु अपने पति करण सिंह ग्रोवर के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मालदीव में हैं. जहां से वे लगातार सोशल मीडिया पर अपनी रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर रही हैं. कभी Bikini तो कभी Monokini में बिपाशा का हॉट अंदाज देखने वाला है. इन तस्वीरों पर उनके फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. दोनों की बॉन्डिंग देखने वाली है. बता दें Karan Singh Grover एक मॉडल रहे हैं. उन्होंने कुछ टेलीविजन सीरियल्स जैसे Dill Mill Gayye और Qubool Hai में काम किया है. उन्होंने फिल्म Alone और Hate Story 3 में भी काम किया है. Karan Singh Grover की बिपाशा बसु के साथ यह तीसरी शादी है. देखिए Bipasha Basu and Karan Singh Grover की hot pics