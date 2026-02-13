बिटकॉइन का इतिहास

बिटकॉइन, ओरिजिनल क्रिप्टोकरेंसी, 2009 में लॉन्च हुई थी, जब दुनिया बड़े ग्लोबल क्रेडिट क्राइसिस में थी और पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम पर भरोसा बहुत ज्यादा था. बिटकॉइन ने ड्रग डीलरों, आतंकवादियों, मनी लॉन्ड्ररों और अराजकतावादियों को पसंद किया और हालांकि यह तब से काफी ज़्यादा मेनस्ट्रीम हो गया है. चार साल पहले यह करेसी बैंकरप्सी और स्कैंडल से प्रभावित हुआ था, जिसमें FTX एक्सचेंज का बंद होना भी शामिल था, जिसके फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड अब फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए लंबी जेल की सज़ा काट रहे हैं. (photo credit AI, for representation only)