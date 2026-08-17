नितिन नवीन की टीम में स्मृति ईरानी की एंट्री

देश में अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं. इसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए नई टीम बनाई है. BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार (17 अगस्त 2026) को अपनी नई टीम का ऐलान किया. इसमें 13 उपाध्यक्ष और 8 महासचिव हैं. खास बात ये है कि स्मृति ईरानी को महासचिव का पद दिया गया है. आइए जानते हैं कैसा रहा स्मृति ईरानी का अब तक का पॉलिटिकल करियर? कितनी है उनकी संपत्ति? कहां-कहां से होती है कमाई?