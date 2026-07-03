कैसे करें इस्तेमाल-

हालांकि ये कोई जादू नहीं है, जिसके अकेले इस्तेमाल से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं, व्यक्ति के बालों की स्थिति, डाइट, हॉर्मोन और नियमित इस्तेमाल पर भी निर्भर करती है. हालांकि लगातार 2-3 महीने इस्तेमाल करने पर अच्छे नतीजे दिखते हैं. कलौंजी का तेल इस्तेमाल करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है, ऑयल मसाज, इसके लिए कलौंजी का तेल हल्का गुनगुना कर लें, स्कैल्प पर 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह मसाज करें, इसके बाद इसे 1-2 घंटे या रात भर के लिए छोड़ दें, फिर बालों को हल्के शैंपू से धो लें, हफ्ते में 2-3 बार ऐसा करें, आपको फर्क महसूस होगा.