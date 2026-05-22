2026 को लेकर क्या थी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी?

2026 को लेकर बाबा वेंगा के नाम से कई भविष्यवाणियां इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. दावा किया जाता है कि बाबा वेंगा ने 2026 के आसपास यूरोप में बड़े राजनीतिक और सैन्य तनाव की बात कही थी. कुछ लोग इसे युद्ध, आक्रमण या बड़े संकट से जोड़कर देखते हैं. उन्होंने दुनिया में आर्थिक उथल-पुथल और महंगाई बढ़ने की आशंका जताई थी. बाबा वेंगा के नाम से यह भी दावा वायरल है कि 2026 में दुनिया को भीषण गर्मी, बाढ़, तूफान और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है. कुछ वायरल दावों के मुताबिक उन्होंने इंसानों पर मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते नियंत्रण जैसी बातें कही थीं. हालांकि, इसका कोई प्रमाणित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है.