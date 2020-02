1 / 25

पूर्व मिस इंडिया, फेमस मॉडल और बॉलीवुड एक्ट्रेस Ruhi Dilip Singh सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरों की वजह से चर्चा में हैं. Ruhi Dilip Singh ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें Ruhi Dilip Singh क्रीम कलर की टॉप और ग्रीन कलर की बिकनी पहने हुई हैं. इसमें वे बेहद बोल्ड नजर आ रही हैं. Ruhi Dilip Singh ने इसके साथ कैप्शन लिखा है You tell me to wait, Be silent, Be tame. But I am too much fire. I am too much flame. यानी तुम मुझे इंतजार करने को कहते हो, शांत रहने को कहते हो लेकिन मेरे अंदर बहुत आग है. मेरे अंदर बहुत तपिश है. Ruhi Dilip Singh की इस तस्वीर को फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं. उनकी इस तस्वीर को कुछ ही घंटों में 45 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. बता दें कि Ruhi Dilip Singh का जन्म राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ था. उनका सपना एक सफल गायक बनने का था लेकिन वर्ष 2011 में उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा. Ruhi Dilip Singh ने वर्ष 2011 में फेमिना मिस इंडिया ईस्ट में भाग लिया. वर्ष 2012 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया में भाग लिया और उन्होंने शीर्ष 10 में स्थान पाया. बाद में उसी वर्ष Ruhi Dilip Singh ने 2012 में मियामी में आयोजित मिस यूनाइटेड नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया. लेकिन उन्हें असली सफलता 2014 में मिली, जब उन्हें मिस यूनिवर्सल पीस एंड ह्यूमैनिटी के पहले संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए फेमिना मिस इंडिया चुना गया, जहां वह पहली विजेता बनीं. Ruhi Dilip Singh ने एक डॉक्यूमेंट्री, द वर्ल्ड बिफोर हियर में काम किया. Ruhi Dilip Singh ने बॉलीवुड में अपनी करियर की शुरुआत Madhur Bhandarkar की ड्रामा फिल्म कैलेंडर गर्ल्स से की थी. फोटो साभार इंस्टाग्राम