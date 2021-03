1 / 7

bold pictures from Bipasha Basu and karan singh grover from Maldives trip in Floral Bikini see most romantic and hot picsबिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर ने मालदीव से रोमांटिक अंदाज में कई तस्वीरें शेयर की. बिपाशा वहां अपने हबी करण सिंह का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वहां थीं. floral bikini में बिपाशा का हॉट अंदाज देखने वाला है. उनकी इन तस्वीरों पर फैंस ने खूब कमेंट्स की और जमकर लाइक किए. कई तस्वीरों में करण बिपाशा को Kiss करते हुए नज़र आ रहे हैं. दोनों की बॉन्डिंग देखते ही बन रही है. बिपाशा बसु इन दिनों बड़े पर्दे से थोड़ा दूर हैं लेकिन वो अपनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की झलक अपने फैंस को दिखाती रहती हैं. देखिए Bipasha Basu और karan singh grover की Romantic Pics