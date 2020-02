1 / 11

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान Sara Ali Khan और कार्तिक आर्यन Kartik Aaryan की फिल्म लव आज कल Love Aaj Kal का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इन दिनों सारा अपनी फिल्म के प्रमोशन में काफी व्यस्त हैं. सारा ने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज में सारा येलो कलर के ब्लाउज टॉप और व्हाइट और येलो पैंट में नजर आ रही है. सारा ने बालों में येलो कलर का हेयरबैंड भी लगाया हुआ है. सारा का मेकअप भी काफी सुंदर लग रहा है. इन फोटोज को शेयक करने के साथ ही सारा ने लिखा गुन गुना रहे हैं भंवरे. खिल रही है कलीकली. इसके अलावा सारा ने कुछ और तस्वीरें भी शेयर की हैं जिसमें वह व्हाइट कलर के बॉडीकॉन और कलरफुल पैंट में नजर आ रही हैं. इसपर सारा ने बालों में दो चोटी बनाई हुई है. इन फोटोज में सारा किसी स्कूल गर्ल जैसी लग रही हैं. इसके साथ उन्होंने लिखा Unicorn Tears Own it no fears. बता दें कि कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म लव आजकल 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ये फिल्म लव आजकल का दूसरा पार्ट है. पहले पार्ट में दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान थे. इस पार्ट में कार्तिक आर्यन और सैफ की बेटी सारा अली खान है. फिल्म में सारा बोल्ड करेक्टर में है. दोनों की जोड़ी शानदार लग रही है. फैंस ने भी देखकर कहाक्या हॉट केमेस्ट्री है, जम रहे हैं दोनों. इस फिल्म में सारा और कार्तिक के साथ बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा Randeep Hooda भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे. कार्तिक की पहली लव स्टोरी दिखाई गई है 1990 में जब वो स्कूल ब्वॉय होते हैं और दूसरी लव स्टोरी दिखाई है 2020 की यानी आज के जमाने की.