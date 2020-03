1 / 10

Urvashi Rautela Hot Photos बॉलीवुड में सिंह साहब द ग्रेट से इंट्री करने वाली Urvashi Rautela किसी पहचान की मोहताज नहीं है. अपने दिलकश अदाओं और सेक्सी मूव्स से युवा दिलों पर राज करने वाली यह अदाकारा अपने फैन्स का दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं. सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली उर्वशी ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो बेहद हॉट नज़र आ रही हैं. उर्वशी ने इन तस्वीरों में उर्वशी स्वीमिंग पूल में ममस्ती करती नजर आ रही हैं. उर्वशी ने बिकिनी पहनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा longing this was me right now. अगर काम की बात करें तो उर्वशी को आखिरी बार फिल्म पागलपंती में देखा गया था इस फिल्म में उनके साथ जॉन अब्राहम, अनिल कपूर और अरशद वारसी थे. सभी तस्वीरों को Urvashi Rautela के इंस्टाग्राम अकाउंट से लिया गया है.