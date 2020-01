1 / 10

अपने बलबूते पर बॉलीवुड में अपनी एक अहम जगह बनाने वाले सुशांत सिंह राजपूत का कल 34वां जन्मदिन था. इस मौके पर उनके चाहने वालों ने खूब बधाइयां दी. इस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. रिया ने सुशांत के लिए एक पोस्ट लिखा जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इसके साथ ही रिया ने सुशांत के साथ बेहद ही खूबसूरत फोटोज भी शेयर किए हैं. ऐसा माना जा रहा है कि इन फोटोज को शेयर कर दोनों ने अपने रिलेशनशिप के ऑफिशियल होने की बात कही है. रिया ने सुशांत को बर्थडे विश कर लिखा Happy birthday to the most beautiful ” supermassive black hole “ that is known to mankind Shine on you crazy diamond. रिया के इस पोस्ट पर सुशांत ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए लिखा शुक्रिया मेरी रॉक स्टार. इसके साथ रिया ने हार्ट इमोजी भी पोस्ट किए. बता दें कि सुशांत पिछले कुछ समय से रिया चक्रवर्ती के साथ उनके घर पर रहे हैं. मगर रिया को इस वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल रिया जिस मकान में रहती हैं उसके ओनर को इस बात से आपत्ति है कि वे किसी के साथ रूम में रह रही हैं जबकी अपार्टमेंट के नियमों के अनुसार उसमें सिर्फ एक शख्स ही ठहर सकता है. ऐसे में दोनों ने नया घर ढूंढना भी शुरू कर दिया है जहां दोनों साथ में रह सकें.