डायरेक्टर पर कितना था दबाव

फिल्म के इस सीक्वेल को बनाने के लिए अनुराग सिंह पर इसे और बेहतर बनाने का बहुत दबाव था. दरअसल, जेपी दत्ता की ऑरिजनल फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी, और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई भी की थी. ऐसे में पुरानी फिल्म की विरासत को संभालना और इसे आज की पीढ़ी के साथ जोड़ना आसान नहीं था. ये अलग बात है कि 23 जनवरी को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है. लेकिन इसका कहर और लोगों का एक्साइटमेंट कई दिन पहले से ही लोगों में देखने को मिल रहा है.