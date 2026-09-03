जन्माष्टमी के व्रत के लिए 5 आसान रेसिपी

व्रत के दौरान ऐसा खाना जरूरी है जो स्वादिष्ट होने के साथ पेट को लंबे समय तक भरा रखे और बॉडी को एनर्जी भी दे. ऐसे में आप घर पर कुछ आसान और स्वादिष्ट फलाहारी डिश तैयार कर सकते हैं, जिन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा. इस साल 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा-अर्चना की जाती है. भक्त उनके लिए तरह-तरह के भोग तैयार करते हैं और कई लोग पूरे दिन व्रत भी रखते हैं. व्रत में आमतौर पर अनाज का सेवन नहीं किया जाता. व्रत के दौरान सिर्फ पेट भरने के लिए कुछ भी खाने के बजाय ऐसी चीजें चुनना बेहतर होता है, जिनसे बॉडी को एनर्जी मिल सके. अगर आपको हर बार फलाहार में आलू ही बनाने पड़ते हैं और अब कुछ अलग खाने का मन है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप घर पर ही कई तरह की स्वादिष्ट फलाहारी रेसिपी बना सकते हैं. तो चलिए जानते हैं जन्माष्टमी के व्रत के लिए 5 ऐसी आसान और स्वादिष्ट फलाहारी डिश, जिन्हें आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं.