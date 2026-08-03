कोर्ट के फैसले के बाद फिर सुर्खियों में बृजभूषण

दिल्ली की अदालत ने महिला पहलवानों की ओर से दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया. इस फैसले के बाद उनका नाम एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया. लंबे समय तक चले इस मामले ने खेल और राजनीति दोनों क्षेत्रों में काफी बहस छेड़ी थी. अदालत के फैसले के बाद अब लोगों की दिलचस्पी केवल इस केस तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी राजनीतिक यात्रा, आर्थिक स्थिति और निजी जीवन को लेकर भी बढ़ गई है. बृजभूषण शरण सिंह कई बार सांसद रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है. यही वजह है कि फैसले के बाद उनकी संपत्ति, कारोबार और लाइफस्टाइल को लेकर भी लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है.