54 से ज्यादा स्कूल और कॉलेजों का नेटवर्क
बृजभूषण शरण सिंह का सबसे बड़ा पहचान वाला क्षेत्र शिक्षा संस्थानों का नेटवर्क माना जाता है. गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती और आसपास के इलाकों में उनके परिवार से जुड़े 54 से अधिक स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज संचालित होने की बात कही जाती है. इन संस्थानों में हजारों छात्र पढ़ाई करते हैं. शिक्षा के क्षेत्र में उनकी मौजूदगी ने उन्हें स्थानीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलाई है. इन संस्थानों के कारण बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलता है. यही वजह है कि राजनीति के अलावा शिक्षा क्षेत्र में भी उनका प्रभाव लंबे समय से देखा जाता रहा है.