जंग की आग में मिडिल ईस्ट

मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों पर इस समय संकट के बादल मंडरा रहे हैं. जंग की शुरुआत तब हुई जब इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया. हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत वहां के कई टॉप नेताओं की मौत हो गई. खामेनेई की मौत के बाद हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए हैं. ईरान ने भी जमकर पलटवार किया. वह ईजरायल के साथ-साथ मिडिल ईस्ट के कई देशों पर मिसाइलें गिरा रहा है. इजरायल के अलावा ईरान ने सऊदी अरब, कतर, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, इराक और संयुक्त अरब अमीरात (आबू धाबी, दुबई) में भी मिसाइलें दागी हैं.फिलहाल युद्ध जारी है और इसके जल्द खत्म होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं. बात जब ईरान की ही हो रही है तो वहां के एक क्रूर शासक का किस्सा भी याद आता है. ईरान के क्रूर शासक नादिर शाह ने भारत में जमकर कत्लेआम मचाया था और देश बेशकीमती खजाना लूटकर ले गया था.