बुध का गोचर, बदलेगा किस्मत

वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्कशास्त्र, व्यापार और अर्थव्यवस्था का कारक माना गया है. जब भी बुध ग्रह अपनी चाल या नक्षत्र बदलते हैं, तो उसका सीधा असर शेयर बाजार, व्यापारिक गतिविधियों और व्यक्तिगत जीवन पर देखने को मिलता है. 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के दिन बुध देव अपने ही स्वामित्व वाले आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं. चूंकि यह बुध का स्वयं का नक्षत्र है, इसलिए यहां बुध का गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी साबित होगा. इस खास ज्योतिषीय बदलाव से 4 विशेष राशियों के जातकों को करियर में नई ऊंचाइयां, धन लाभ और कारोबार में अप्रत्याशित सफलता मिलने के योग बन रहे हैं.