कार्तिक नक्षत्र में प्रवेश करेंगे बुध

ज्योतिष शास्त्र में ग्रह गोचर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और जब भी कोई ग्रह किसी राशि या नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उसका प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलता है. ग्रह गोचर के लिहाज से 13 मई 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है. क्योंकि इस दिन बुद्धि व ज्ञान के प्रतीक माने जाने वाले बुध ग्रह कार्तिक नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं. जिसके प्रभाव से कुछ राशियों के जीवन में खुशहाली दस्तक देगी और सौभाग्य का साथ मिलेगा. इन राशियों को मिलेगा लाभ. (Photo Credit- AI)