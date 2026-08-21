बुध गोचर बढ़ाएगा टेंशन!

ज्योतिष शास्त्र में किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है और इसे गोचर कहा जाता है. 22 अगस्त 2026 को ग्रहों के राजकुमार बुध मघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहां 29 अगस्त तक रहेंगे. बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, करियर और व्यापार का कारक माना जाता है. यह बुध गोचर कुछ राशियों की लाइफ में उथल—पुथल मचा सकता है. इस गोचर के अशुभ प्रभाव की वजह से कुछ राशियों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं किन राशियों के लिए मुश्किलभरा होगा बुध का नक्षत्र परिवर्तन.