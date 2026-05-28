बूंदी का रायता सेहतमंद विकल्प-

गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडा और हल्का भोजन देना बेहद जरूरी होता है. तेज गर्मी में तला-भुना और भारी खाना न केवल पाचन पर असर डालता है, बल्कि शरीर में सुस्ती और थकान भी बढ़ा सकता है. ऐसे मौसम में दही बूंदी रायता एक स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प है. ठंडी दही, हल्की मसालेदार बूंदी और ताजगी से भरपूर स्वाद वाला यह रायता शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ पाचन को भी बेहतर बनाता है, यहीं वजह है कि गर्मियों में दही बूंदी रायता खाने की थाली का खास हिस्सा माना जाता है, खास बात है कि इसे बनाने की विधि भी बहुत आसान है.