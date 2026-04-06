Burj Khalifa 4100000000 South Ambani Mohanlal House 22 Floor Restaurant 57 High Speed Lift 124 125 148 Floor Burj Khalifa Details 8370203
4100000000 नेटवर्थ वाले 'साउथ के अंबानी' का बुर्ज खलीफा में है घर, 22वीं मंजिल पर रेस्टोरेंट, 57 लिफ्ट, 124-125-148वीं फ्लोर पर क्या है?
Burj Khalifa inside details: दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा को देखना कई लोगों का सपना होता है. 828 मीटर ऊंचे टावर में इस सुपरस्टार का भी घर है, जिन्हें साउथ का अंबानी कहा जाता है. आइए जानते हैं इसे दुनिया का अनोखी इमारत क्यों कहा जाता है?