यहां एक रात ठहरने का खर्चा कितना आता है?

दुबई की इस शानदार बिल्डिंग में एक दिन का स्टे करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है. इसका खर्चा लाखों-करोड़ों रुपए तक जा सकता है. अगर आप सिर्फ ऊपर से इसका नज़ारा देखना चाहते हैं तो, 124-125वीं मंजिल टिकट का प्राइज़ Rs 3,500 से 5,000 तक आ सकता है. अगर आप VIP फील लेना चाहते हैं तो 148वीं मंजिल पर जा सकते हैं इसका खर्चा कीमत 9 हजार से 12 हजार तक आ सकता है.