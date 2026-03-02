बुर्ज खलीफ़ा में कितने का है फ्लैट

Burj Khalifa Flat Price: दुनिया की सबसे खूबसूरत और ऊंची इमारत बुर्ज खलीफ़ा अब सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि लग्जरी लाइफस्टाइल का प्रतीक है. इस बिल्डिंग में टोटल 163 फ्लोर हैं. कई इंडियन्स भी बुर्ज खलीफा में रहते हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग में बने अपार्टमेंट्स खरीदे हुए हैं. बता दें, बिजनेस मैन राज कुंद्रा ने अपनी वैडिंग एनिवर्सरी पर शिल्पा शेट्टी को एक फ्लैट गिफ्ट किया था. हालांकि एक्ट्रेस ने इसे बाद में बेच दिया था. लेकिन क्या आप भी इस इमारत में अपना फ्लैट खरीदने का सपना देखते हैं तो आइए जानते हैं इसे खरीदने के लिए आपको कितनी कीमत देनी होगी.