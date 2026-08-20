चांदी की राखी खरीदते समय केवल डिजाइन पर ध्यान न दें, बल्कि उसकी क्वालिटी भी जरूर जांचें. (AI PHOTO)

इस रक्षाबंधन आप भाई की कलाई पर चांदी की राखी बांधकर त्योहार को और खास बना सकती हैं. खास बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. 1000 से 1500 रुपये के बजट में भी आपको चांदी की कई खूबसूरत राखियां मिल जाएंगी. चांदी की राखी सिर्फ देखने में अट्रेक्टिव नहीं होती, बल्कि इसे भाई बाद में भी संभालकर रखता है. अगर आप भी अपने बजट में कोई खूबसूरत और खास राखी खरीदना चाहती हैं, तो हम आपको चांदी की राखी के 5 ऐसे डिजाइन बताएंगे, जिन्हें आप 1000 से 1500 रुपये के बजट में खरीद सकती हैं.