चांदी की राखी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान (AI PHOTO)
चांदी की राखी खरीदते समय केवल डिजाइन पर ध्यान न दें, बल्कि उसकी क्वालिटी भी जरूर जांचें. अगर आप 925 सिल्वर की राखी खरीद रही हैं, तो प्रोडक्ट पर दी गई प्योरिटी और हॉलमार्क से जुड़ी जानकारी जरूर देखें. इसके अलावा राखी का धागा मजबूत और आरामदायक होना चाहिए, ताकि भाई इसे आसानी से पहन सके. आपके बजट के हिसाब से 1000 से 1500 रुपये के बीच कई खूबसूरत ऑप्शन मिल सकते हैं. भाई की पसंद, उसकी पर्सनैलिटी और आपके बजट को ध्यान में रखकर चुनी गई चांदी की राखी इस रक्षाबंधन को और भी यादगार बना सकती है.