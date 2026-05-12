पत्ता गोभी आएगा काम-

घुटनों के दर्द के चलते चलने फिरने में परेशानी होने लगती है. कई बार दवाइयों से भी घुटनों के दर्द में आराम नहीं मिलता है. ऐसे में कुछ देसी जुगाड़ आपके बहुत काम हो सकते हैं, जिनमें से एक है पत्ता गोभी. पत्ता गोभी (बंद गोभी या Cabbage न सिर्फ सब्जी के रूप में बल्कि प्राचीन काल से सूजन, दर्द और जोड़ों की समस्याओं के लिए घरेलू उपाय के रूप में इस्तेमाल होती रही है. पत्ता गोभी को खासकर घुटनों की सूजन , ऑस्टियोआर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द में यह आसान, सस्ता और प्रभावी उपाय माना जाता है, इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स सूजन कम करने में मदद करते हैं