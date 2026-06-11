कैसे करें इस्तेमाल?

इसका इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बस एक बाउल में गर्म पानी लें, ध्यान रखें पानी बहुत जाता गर्म नहीं होना चाहिए, वरना स्किन पर जलन हो सकती है. 1-2 चम्मच ताजा एलोवेरा जेल डालें और अच्छे से मिला लें. चेहरा साफ करके बाउल के थोड़ा ऊपर रखें, जैसे भाप लेते हैं, सिर पर तौलिया रखकर 8-10 मिनट भाप लें. हल्के हाथों से चेहरा पोंछें. उसके बाद एलोवेरा जेल या हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं. हफ्ते में 1-2 बार ही करें, ज्यादा करने से स्किन ड्राई हो सकती है. (photo credit- ai)