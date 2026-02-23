पैतृक संपत्ति और स्व-अर्जित संपत्ति में जानें अंतर
भारतीय कानूनी के अनुसार, विशेषकर हिंदुओं, सिखों, जैनों और बौद्धों के लिए, संपत्ति को मुख्य रूप से दो कैटेगरी में विभाजित किया गया है, पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) और स्व-अर्जित संपत्ति (Self-Acquired Property). पैतृक संपत्ति वह है जो किसी व्यक्ति को अपने पिता, दादा या परदादा से विरासत में मिलती है। यह संपत्ति कम से कम चार पीढ़ियों तक अविभाजित रहनी चाहिए. इसके विपरीत, स्व-अर्जित संपत्ति वह है जिसे किसी व्यक्ति ने अपनी आय, प्रयास, उपहार या स्वयं के लाभ के माध्यम से प्राप्त किया हो.