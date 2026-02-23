क्या है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6?

9 सितंबर, 2005 को लागू हुए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अनुसार, बेटी का पैतृक संपत्ति में अधिकार अब उसके पिता की इच्छा पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह कानून द्वारा प्रदत्त एक जन्मसिद्ध अधिकार है . धारा 6 के अनुसार, बेटी जन्म से ही अपने अधिकार में सहदायक (जन्म से संपत्ति पर हक) बन जाती है. वहीं, पैतृक संपत्ति में उसके अधिकार और दायित्व वही होंगे जो एक बेटे के होते हैं और सबसे अहम बात कि इससे उसके वैवाहिक स्थिति (विवाहित या अविवाहित) का उसके सहदायिकी अधिकारों (जन्म से संपत्ति में अधिकार मिलने का नियम) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता.