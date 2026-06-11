हो सकते हैं ये फायदे-

दरअसल में राई में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, हेल्दी फैट्स (ओमेगा-3) और कुछ खास कंपाउंड्स होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद कर सकते हैं. इतना ही नहीं ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं. इसके साथ ही ये पाचन सुधारते हैं और शरीर से अतिरिक्त फैट को निकालने में मदद करते हैं. अच्छी बात ये है कि कुछ रिसर्च में राई के तेल और बीजों से कोलेस्ट्रॉल और दिल की सेहत पर अच्छे असर दिखे हैं, लेकिन राई के पानी पर बड़े वैज्ञानिक प्रमाण अभी सीमित हैं. फिर भी, कई लोग नियमित इस्तेमाल से फायदा बताते है.