किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है पुलिस?

दिमाग में कई बार सवाल आता होगा कि क्या पुलिस किसी भी शख्स को बिना वांरट के गिरफ्तार कर सकती है. उम्मीद है बहुत से लोगों का जवाब हां में ही होगा. मगर जानकर चौंक जाएंगे कि भारत का कानून ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है. यानी पुलिस जब चाहे किसी को भी बिना वैध वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है. हालांकि पुलिस के पास गिरफ्तार करने का अधिकार जरूर होता है. मगर इसके लिए सख्त नियम तय हैं. इसकी बड़ी वजह हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और संविधान के अनुच्छेद 21 और 22, जो लोगों की आजादी की रक्षा करते हैं. आसान शब्दों में समझें तो पुलिस को कानून के अनुसार ही कार्रवाई करने का वैध अधिकार है. अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी जा सकती है.