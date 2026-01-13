Can Police Arrest Unmarried Couple Boyfriend Girlfriend Staying In Hotel Room Know Your Legal Rights 8266910
गर्लफ्रेंड को लेकर होटल में रुके हैं, क्या अरेस्ट कर सकती है पुलिस? जान लें अपने ये अधिकार
आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी खबरें पढ़ने और देखने को मिलती हैं, जहां होटल रेड के दौरान कपल्स को डराया गया. उनसे बदसलूकी हुई या गिरफ्तारी की धमकी दी गई.इसी वजह से बहुत से लोग बिना गलती के भी घबरा जाते हैं. ऐसे में जानना जरूरी है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी होटल में रुके हैं, तो क्या पुलिस आपको परेशान कर सकती है?