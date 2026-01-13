क्या गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है?

यानी अगर आप दोनों बालिग (Adult) हैं. आपसी सहमति से होटल में रुके हैं. आप दोनों के पास वैलिड आईडी प्रूफ है, तो पुलिस सिर्फ अनमैरिड ग्राउंड पर आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती. बिना शादी किए एक बालिग लड़का और लड़की का एक साथ होटल में रहना कोई क्राइम नहीं है.जब तक कि इसमें कोई अश्लील हरकत, जबरदस्ती या नाबालिग से जुड़ा एंगल न हो. पुलिस बिना ठोस वजह के कमरे में घुसकर धमकी नहीं दे सकती और न ही थाने ले जाने के लिए मजबूर कर सकती है. हालांकि, कुछ होटल अपनी नीतियों के कारण अनमैरिड कपल को रूम देने से मना कर सकते हैं.