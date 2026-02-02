Can Policemen Color Their Hair Know Rules And Why Questions Are Being Raised After Death Of Dsp In Odisha 8290591
क्या पुलिसकर्मी कलर नहीं कर सकते बाल? जानें क्या है नियम- ओडिशा में DSP की मौत के बाद क्यों उठ रहे सवाल
Odisa DSP red hair colour: ओडिशा पुलिस की DSP अधिकारी रश्मि रंजन दास को रेड हेयर कलर के लिए विभाग की ओर वार्निंग मिली है. इस चेतावनी के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या पुलिस अधिकारी अपना बाल कलर कर सकते हैं या नहीं? आइये जानते हैं पुलिस मैनुअल में क्या है इससे जुड़ा प्रावधान...