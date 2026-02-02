अधिकारियों के लिए आचरण संहिता

DSP एक राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) होते हैं और राजपत्रित (Gazetted) अधिकारियों पर अखिल भारतीय सेवा नियमावली, 1968 लागू होती है. इसके तहत अधिकारियों को हर समय शालीनता बनाए रखनी होती है, और भड़कीला लुक इसका उल्लंघन माना जा सकता है.