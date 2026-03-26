Can Restaurants Add Lpg Charges Gas Surcharge Or Fuel Cost Chatge In Total Bill Consumer Protection Authority Cleared Up The Confusion 8356568
क्या खाने के बिल में LPG चार्ज जोड़ सकते हैं रेस्टोरेंट? सरकार ने दूर किया कंफ्यूजन
LPG Charge in Restaurant Bill: ईरान युद्ध के बाद से लगातार गैस संकट के हालात बने हुए हैं, जिसका बुरा असर LPG गैस सिलेंडर की सप्लाई चेन पर भी पड़ा है. इस बीच होटल, रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल ने इसी कमी को आधार बनाकर खाने के टोटल बिल में गैस सरचार्ज, LPG चार्ज या फ्यूल कॉस्ट रिकवरी के नाम पर एक्सट्रा पैसे जोड़ रहे हैं. ऐसे में सवाल ये है कि क्या ऐसा करना फेयर ट्रेड प्रैक्टिस है? आइये जानते हैं कंज्यूमर फोरम ने क्या कहा...