सर्विस चार्ज का नया रूप है LPG चार्ज

कई लोगों की शिकायतें मिलने के बाद, कंज्यूमर अथॉरिटी ने पाया कि सर्विस चार्ज पर सख्ती होने के बाद, कई रेस्टोरेंट अब फ्यूल कॉस्ट रिकवरी या गैस सरचार्ज जैसे नए नामों से ग्राहकों से पैसा वसूलने का रास्ता निकाल रहे थे, जिसे अब बंद कर दिया गया है.