कितना खतरनाक हो सकता है सुपर अल नीनो?

अल नीनो, 'अल नीनो-सदर्न ऑसिलेशन' नाम के एक प्राकृतिक मौसम चक्र का हिस्सा है, जो हर दो से सात साल में गर्म और ठंडे चरणों के बीच बदलता रहता है. इस चक्र के अल नीनो वाले हिस्से के दौरान, प्रशांत महासागर में जमा होने वाला गर्म पानी फैल जाता है और पृथ्वी की सतह को गर्म कर देता है. हालांकि यह चक्र प्राकृतिक है, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि प्रशांत महासागर में समुद्र की एक बहुत बड़ी हीटवेव इसकी तीव्रता को असामान्य रूप से बढ़ा रही है. यह दुनिया के किसी हिस्से में सूखे तो किसी हिस्से में भारी बारिश का कारण बन सकता है. यह कितना खतरनाक हो सकता है, यह अंदाजा इस तरह लगाइये कि 150 साल पहले आए एक सुपर अल नीनो ने दुनिया भर में 3 से पांच करोड़ लोगों की जान ली थी. (photo credit AI, for representation only)