कितने साल का है भारत देश?

कई पुरातात्विक रिसर्च से पता लगता है कि भारत का इतिहास हजारों नहीं, बल्कि लाखों-करोड़ों साल पुराना है. इसका इतिहास और इसकी सभ्यता करीब 5,000 से 8500 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है. इस बात के लिखित सबूत भी मिलते हैं. भारतीय उपमहाद्वीप में खासकर नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में जहां तब मानव सभ्यता और संस्कृति विकसित हो चुकी थी, जब आधी से ज्यादा धरती पर इंसानों का अस्तित्व ही नहीं था. अगर हम भारत के इतिहास की शुरुआत को पुरा पाषाण काल से भी मानते हैं, तो यह काल 35,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक चला था.