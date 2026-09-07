योगासन करने का सही तरीका

बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन अपने साथ कई परेशानियां भी लेकर आता है. बारिश के बाद सड़कों पर जाम, कीचड़ और पानी भरने जैसी समस्याएं हो जाती हैं, जिससे रोजमर्रा के काम प्रभावित होते हैं. ऐसे में डेली वॉक या वर्कआउट के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है और कई लोग जिम नहीं जा पाते हैं. इसका असर धीरे-धीरे फिटनेस पर पड़ सकता है. हालांकि, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप घर पर ही 5 आसान योगासन करके अपनी बॉडी को फिट और एक्टिव रख सकते हैं. इन योगासनों को करने के लिए ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं होती है और इन्हें आप सामान्य कमरे में आसानी से कर सकते हैं. आइए जानते हैं इन 5 योगासनों के बारे में और इन्हें करने का सही तरीका.