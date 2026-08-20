कार को सीधी धूप में पार्क न करें

पुरानी हो या नई, कार का केबिन सीधी धूप में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है. अगर संभव हो तो गाड़ी को छांव वाली जगह पर पार्क करें. पार्किंग में छांव न मिले तो विंडशील्ड सनशेड का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे सूरज की सीधी गर्मी कुछ कम होगी और केबिन का तापमान भी कम रखने में मदद मिलेगी. जब केबिन पहले से बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगा, तो AC को उसे ठंडा करने में कम समय और मेहनत लगेगी. कई बार AC ठीक तरह से काम कर रहा होता है, लेकिन वेंट से हवा का फ्लो कमजोर महसूस होता है. इसका कारण वेंट के आसपास जमा धूल और गंदगी हो सकती है. समय-समय पर AC वेंट को साफ कपड़े या छोटे ब्रश से साफ करें.