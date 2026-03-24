Career After 12th Besides Iit Mbbs Even With Low Marks This Field Offers Great Opportunities 8354690
Career after 12th: IIT-MBBS को छोड़ 12वीं के स्टूडेंट्स के पास क्या करियर ऑप्शन? कम मार्क्स आने पर भी इस फील्ड में बड़े मौके
क्या आपको भी लगता है कि 12वीं के बाद सिर्फ इंजीनियरिंग या डॉक्टरी ही सफल होने का रास्ता है? अगर आपके मार्क्स कम आए हैं या आप इन फील्ड्स में नहीं जाना चाहते, तो फिक्र न करें! आपके लिए संभावनाओं का पूरा आसमान खुला है. आइये जानते हैं IIT-MBBS के अलावे 12वीं के बाद बेहतर करियर ऑप्शन...