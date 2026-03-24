वोकेशनल और स्किल कोर्सेज

आजकल सरकार कई ऐसे स्किल कोर्सेज (जैसे आईटीआई, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग) चला रही है जो सिर्फ 6 महीने से 1 साल के होते हैं. इन्हें पूरा करके आप बहुत कम उम्र में ही अपनी कमाई शुरू कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं. आइये जानते हैं 12वीं के बाद उपलब्ध करियर ऑप्शन...