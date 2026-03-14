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Last updated on - March 14, 2026 4:22 PM IST
By Gargi Santosh
UK की कंपनी Scrap Car Comparison की एक रिसर्च रिपोर्ट में इस अंतर के बारे में बताया गया. रिपोर्ट में बताया गया कि विकसित देशों में लोगों की आय ज्यादा होती है, इसलिए वह कार आसानी से खरीद सकते.
रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका कार खरीदने और रखरखाव के मामले में दुनिया का सबसे सस्ता देश है. यहां कार का कुल खर्च औसत सालाना आय का करीब 56.4% ही होता है.
अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है, जहां कार का खर्च औसत आय का करीब 61.8% है. वहीं कनाडा इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है.
इस लिस्ट में नीदरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश भी शामिल हैं. इन देशों में कारें भारत की तुलना में काफी सस्ते दामों पर मिलती हैं.
वहीं, कुछ देशों में कार खरीदना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है. जैसे - फिलीपींस में कार रखने का खर्च लोगों की औसत सालाना आय का करीब 47.0% तक पहुंच जाता है.
इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत भी उन देशों में शामिल है जहां आय के मुकाबले कार महंगी पड़ती है. यहां कार खरीदने और चलाने का कुल खर्च औसत सालाना आय का करीब 28.9% तक हो सकता है.
भारत में कार महंगी होने का एक बड़ा कारण उच्च टैक्स भी है. वैश्विक स्तर पर कारों पर औसतन करीब 22% टैक्स लगाया जाता है, जिससे कार की असली कीमत से काफी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं. (Photo from Freepik, AI)
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