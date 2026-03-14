भारत में कार महंगी होने के पीछे क्या वजह

भारत में कार महंगी होने का एक बड़ा कारण उच्च टैक्स भी है. वैश्विक स्तर पर कारों पर औसतन करीब 22% टैक्स लगाया जाता है, जिससे कार की असली कीमत से काफी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं. (Photo from Freepik, AI)