क्या बोले यूक्रेन और ईरान?

X शनिवार को एक पोस्ट में, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि टारगेट में वे जहाज शामिल थे जो ईरान से मिलिट्री का सामान ले जा रहे थे, साथ ही एक वॉरशिप भी, जिसे बाद में यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने एक रूसी मिसाइल बोट के तौर पर पहचाना गया है. ईरान ने जवाब दिया कि लोहे का सामान ले जा रहे उसके एक कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ था, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई और तीन दूसरे घायल हो गए. सोमवार को तनाव और बढ़ गया जब ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा, यूक्रेन का खतरनाक एडवेंचर निश्चित रूप से हमारी तरफ से बिना जवाब दिए नहीं रहेगा.