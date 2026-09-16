FIR में किन-किन लोगों के नाम?
दिशा सालियान केस में CBI की FIR में कुल 50 नाम दर्ज हैं. FIR में आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, डीनो मौर्या, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड, रिया चक्रवर्ती, रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती, पुलिस अफसर सचिन वाज़े, तत्काली पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, DCP विशाल ठाकुर, उद्धव ठाकरे, तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख, API अशोक देवाड़े, PI जगदेव कलापड़, PI शैलेंद्र नागरकर, PI चीमाजी आधव, PI अर्जुन राजने, मालवानी पुलिस स्टेशन के संबंधित पुलिस अफसर, देरी से पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर एंड स्टाफ, करीना एफएसएल के डॉक्टर संजय जाधव, एनपी भाले तत्कालीन संबंधित पीआई और अन्य पुलिस अफसर, रिजन गैलेक्सी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड सुशील कुमार यादव और शिवमुराद गौतम, प्रीती राणे, प्रवीण राणे, अंकिता सातुर, इंद्रनील वैद्या, दीप अजमेरा, हिमांशु शिखारे, रेशा पड़वाल, सतवंत सिंह, नवेद मुजावर, प्रियेश राणे साथ ही SIT के सभी सीनियर पुलिस अफसर और बाक़ी अज्ञात लोगों के नाम भी दर्ज हैं.