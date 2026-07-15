खास पुरातात्विक अवशेष
इस खुदाई का नेतृत्व राफेल हिडाल्गो ने किया, जो हैड्रियन विला के 'पालाज्जो प्रोजेक्ट' के निदेशक हैं. खुदाई के दौरान टीम को मिट्टी के बर्तनों के टूटे हुए हिस्से, छत को सजाने वाली टेराकोटा की कलाकृतियां और कई अन्य प्राचीन अवशेष मिले. इनमें कुछ सजावटी हिस्सों पर कुत्ते के सिर जैसी आकृतियां बनी हुई हैं, जबकि एक अन्य टुकड़े पर बैल के सिर की आकृति दिखाई देती है. ये कलाकृतियां उस समय की वास्तुकला और कला शैली को समझने में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं. इनसे यह भी पता चल सकता है कि उस पुराने भवन का स्वरूप और महत्व क्या रहा होगा.