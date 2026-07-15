तहखाने का इस्तेमाल

शोधकर्ताओं का मानना है कि यह तहखाना संभवतः अनाज या अन्य सामग्री रखने के लिए साइलो या भंडारण स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था. जब इसे खोजा गया, तब इसके अंदर प्राचीन निर्माण सामग्री का मलबा और मिट्टी के बर्तनों के कई टुकड़े मिले. इससे पता चलता है कि समय के साथ इस जगह का उपयोग बंद हो गया था और बाद में इसे मलबे से भर दिया गया. हालांकि यह पूरी तरह मिट्टी से नहीं भरा था, इसलिए इसकी मूल संरचना काफी हद तक सुरक्षित बची रही. अब विशेषज्ञ इन सभी अवशेषों का अध्ययन कर इसके वास्तविक उपयोग और समय का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.