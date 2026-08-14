25 मजदूर बाहर निकाले गए, 7 की मौत

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, हादसे के बाद NDRF और SDRF की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू शुरू किया. हादसे के वक्त सुरंग में कुल 28 मजदूर मौजूद थे, जिसमें से अब तक 25 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला गया है. इनमें से 7 मजदूरों को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. कई घायल मजदूरों का इलाज चल रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, 10 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक गंभीर घायल मजदूर को श्रीनगर बेस अस्पताल भेजा गया. वहीं सुरंग में फंसे 3 मजदूरों को निकालने का अभियान जारी है.