चाणक्य की ये बातें आज के समय में भी उतनी ही सच

चाणक्य की ये बातें आज के समय में भी उतनी ही सच हैं जितनी पहले थीं. अगर रिश्ते में सम्मान, भरोसा और जिम्मेदारी नहीं है, तो कोई भी संबंध ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता. इसलिए जरूरी है कि समय रहते इन संकेतों को समझा जाए, वरना रिश्ता टूटने में देर नहीं लगती.डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.(Ai Generated Image)