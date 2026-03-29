Chanakya Niti 3 Aadat Jinse Patni Chhod Detii Hai Saath Relationship Truth 8360282
chanakya niti: पति की ये 3 आदतें तोड़ देती हैं शादी… इन हालातों में पत्नियां छोड़ देती हैं साथ
chanakya niti: आचार्य चाणक्य की नीतियां सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने जीवन, रिश्तों और वैवाहिक संबंधों पर भी गहरी बातें कही हैं. चाणक्य नीति के अनुसार, पति-पत्नी का रिश्ता विश्वास और सम्मान पर टिका होता है, लेकिन जब कुछ आदतें हद पार कर जाती हैं, तो सबसे मजबूत रिश्ता भी टूटने लगता है. खासतौर पर स्त्रियां तब साथ छोड़ने का फैसला लेती हैं जब उनका आत्मसम्मान और भावनाएं लगातार आहत होती हैं.